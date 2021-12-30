مصدر من كاف يكشف لـ في الجول خطوة تحدد احتمالية استضافة ملعبي الهلال والمريخ لمباراتي الأهلي

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 10:52

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطوة عن إمكانية استضافة ملعبي الهلال والمريخ السودانيين لمباراتي الفريقين أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "لجنة التفتيش على الملاعب تصل السودان يوم 8 يناير للكشف عن ملعبي والمريخ".

وأضاف "الموزمبيقي سيدات محمد رئيس لجنة تراخيص الملاعب سيكون مسئولا بنفسه عن اللجنة ويستمر عمل اللجنة في السودان حتى نهاية يوم 9 يناير لمعرفة موقف الملعبين من استضافة المباريات القارية".

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ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا رفقة فرق الهلال، والمريخ، وماميلودي صنداونز.

ويمنع الهلال والمريخ من خوض مباراتيهما على ملعبيهما في الوقت الحالي بسبب عدم مطابقة الملعبين للمواصفات، لكن هذا قد يتغير بعد الزيارة المقبلة.

ويبدأ الأهلي مشواره في المجموعة بمواجهة المريخ في مصر، لكن المباراة ستتأجل على الأغلب بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، فيما ستكون الجولة الثانية أمام الهلال في أم درمان.

دوري أبطال إفريقيا الهلال المريخ الأهلي
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