هدف وحيد يكفي مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد والابتعاد بالصدارة

فاز مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد فيل فودين.

بدأ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المباراة بجاك جريليش في خط الهجوم برفقة فودين وجابرييل خيسوس.

بدأت المباراة هادئة مع أفضلية نسبية لبرينتفورد الذي كاد أن يسجل في الدقيقة العاشرة عن طريق روبن دياز في مرمى فريقه بالخطأ ولكن تألق إيدسون منع تأخر فريقه.

وفي الدقيقة الـ 17 افتتح فودين التسجيل بعدما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين وضعته أمام المرمى ليضع الكرة بهدوء في الشباك.

وفي الشوط الثاني كاد فودين أن يضاعف النتيجة ولكن الحكم ألغى هدفه لوجود وضعية تسلل في الدقيقة الـ 50.

وفي الدقيقة الـ 87 أضاف إيمرك لابورت هدفا ثانيا ولكن مرة أخرى تدخلت تقنية الفيديو لتنمع الهدف لوجود حالة تسلل أخرى.

الغريب في المباراة كان عدم قيام جوارديولا بإجراء أي تغيير محافظا على تشكيله طوال أحداث المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 50 بفارق 8 نقاط عن تشيلسي أقرب ملاحقيه والذي تعادل أمام برايتون، وبفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث مع وجود مباراة مؤجلة للأخير.

بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 20 في المركز الـ 14.