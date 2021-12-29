حسم موقف ودية منتخب مصر يوم الخميس

يُحسم غدا الخميس موقف لعب منتخب مصر لمباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

ويعمل مسؤولو المنتخب على الاتفاق على مباراة ودية يوم 3 يناير المقبل، قبل السفر إلى جاروا لخوض غمار البطولة المقررة في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر غدا الخميس، فيما يظل منتخب تنزانيا أقرب المرشحين ليكون منافس منتخب مصر في تلك المباراة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع

أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء

خط الوسط

عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين

خط الهجوم

عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن " تريزيجيه "- رمضان صبحي

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