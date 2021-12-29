لوائح أمم إفريقيا توضح.. هل يستطيع منتخب مصر استدعاء لاعبين خارج القائمة في وقت لاحق

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

هل يستطيع منتخب مصر ضم لاعبين من خارج قائمة الـ 25 لاعبا التي أعلنها كارلوس كيروش في وقت سابق اليوم الأربعاء؟

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لائحة البطولة في مادتها الـ 30 تقول: "قبل 10 أيام من أول مباراة من البطولة، على الاتحادات المشاركة إرسال قائمة قوامها 23 لاعبا إلى سكرتارية كاف".

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وفي أكتوبر الماضي، اتخذ كاف قرارا بزيادة تلك القائمة إلى 28 لاعبا بسبب ظروف كورونا.

وعن استبدال اللاعبين قالت اللائحة: "اللاعب في القائمة النهائية لا يمكن استبداله إلا قبل 24 ساعة من بداية أول مباراة لفريقه على الأقل، بموافقة لجنة كاف الطبية".

وبالتالي، لا تسمح اللائحة للمنتخبات باستبدال لاعبين من خارج القائمة النهائية إلا في تلك الحالة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع

أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء

خط الوسط

عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين

خط الهجوم

عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن " تريزيجيه "- رمضان صبحي

طالع مواعيد مباريات مصر من هنا

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