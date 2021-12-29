منافس الزمالك – مصدر من الوداد يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع باتشيكو

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 23:20

كتب : محمد عبد العظيم

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

نفى مصدر من نادي الوداد المغربي، التقارير التي تحدثت حول التفاوض مع مدرب الزمالك السابق، جايمي باتشيكو.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا يوجد تفاوض مع باتشيكو".

وشدد "لا نرغب في تغيير وليد الركراكي المدير الفني للفريق، كل ما يثار حول هذا الأمر شائعات ليس إلا".

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وخسر الوداد أمس الثلاثاء من الفتح الرباطي في الدوري المغربي 3-2.

ويتصدر الوداد الدوري بـ 35 نقطة من 15 مباراة، بينما يلحق به الرجاء بـ 27 نقطة من 13 مباراة.

ووقع الوداد مع الزمالك في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بوجود فريقي بترو أتليتكو الأنجولي ومواطنه ساجرادا إسبيرانسا.

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