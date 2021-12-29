نصري: مانشيني كان يتعامل مع لاعبي مانشستر سيتي بعدم احترام.. وأهنته بكل الألفاظ

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 22:46

كتب : FilGoal

سمير نصري وروبيرتو مانشيني

شدد سمير نصري لاعب مانشستر سيتي الأسبق بأن روبيرتو مانشيتي الذي كان يدرب الفريق أثناء فترة لعبه كان يتعامل مع اللاعبين بعدم احترام.

وقال نصري في حوار مع شبكة "كانال +": "أتذكر أثاء مباراة لنا أمام ولفرهامبتون في الشوط الأول، ظل يتحدث معي وأخبرته بأن يتوقف وإن لم يكن سعيدا فعليه أن يستبدلني".

وتابع "استعديت للخروج ما بين الشوطين وفي غرفة خلع الملابس خلعت حذائي وأخبرت يايا توريه الذي كان يجلس بجواري، بأنه إذا تحدث معي بطريقة سيئة سأرمي الحذاء عليه لأنه اعتاد على عدم احترام اللاعبين والتحدث معهم بطريقة سيئة، وقد أهنته بجميع الألفاظ".

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واستمر "رحلت إلى باريس في الليلة التالية وبعد يومين كنت على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد، رئيس النادي جاء من أبو ظبي لمشاهدتنا وأخبر مانشيني بأنني إن كنت جاهزا فسنفوز".

نصري لعب لصفوف مانشستر سيتي في الفنرة ما بين 2011 حتى 2016.

وكان نصري قد أعلن اعتزاله منذ فترة قصيرة وكان أندرخلت هو النادي الأخير الذي لعب في صفوفه.

سمير نصري روبيرتو مانشيني مانشستر سيتي
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