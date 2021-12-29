انتهت الدوري الإنجليزي – برينتفورد (0)-(1) مانشستر سيتي.. تشيلسي (1) - (1) برايتون

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون - تشيلسي

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تشيلسي X برايتون

تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء.

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نهاية المباراة

ق91 جووووول قاتل من ويلباك يتعادل لبرايتون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 جووووول لوكاكو

ق18: القائم يحرم تشيلسي من هدف محقق أول.

انطلاق المباراة.

برينتفورد X مانشستر سيتي

نهاية المباراة

ق88 إلغاء هدف مانشستر سيتي بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق87 جوووووووول لابورت برأسية رائعة

ق50 إلغاء الهدف الثاني لفودين بسبب التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 سيطرة من مانشستر سيتي على الكرة

ق17: فيل فودين جوووول الأول لـ سيتي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقةة اضغط هنا

تشيلسي مانشستر سيتي برايتون برينتفورد
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