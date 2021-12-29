تشكيل الدوري الإنجليزي – لوكاكو وبوليسيتش وماونت يقودون تشيلسي ضد برايتون

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه المستدعى للقاء برايتون اليوم الأربعاء.

ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أنطونيو روديجير—أندرياس كريستنسين- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: ماسون ماونت- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- رييس جيمس

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- روميلو لوكاكو- كالوم هودسون أودوي

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بـ41 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ11 بـ23 نقطة.