تيري يعود لـ تشيلسي في منصب تدريبي

أعلن جون تيري لاعب تشيلسي الأسبق عودته لناديه القديم مرة أخرى ولكن في منصب تدريبي.

تيري سيكون مستشارا للمدربين في أكاديمية تشيلسي، وسيعمل في الميدان لمناقشة التدريبات مع زملاؤه من المدربين ولاعبي الأكاديمية، كما سيكون هو المتحدث مع آباء اللاعبين.

وكتب تيري عبر حسابه على تويتر: "يسعدني بأنني سأعود لمنزلي، لقد توليت دورا استشاريا في أكاديمية تشيلسي، بالإضافة إلى تقديم جلسات تدريب في الميدان، سأشارك في مناشقة التدريبات وأوجه لاعبي الأكيديمة".

جون تيري كان قد سبق له خوض تجربة أولى في مشواره التدريبي بالعمل كمدرب مساعد في فريق أستون فيلا وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز.

ومثل تيري فريق تشيلسي في القفترة ما بين عام 1998 حتى 2017 قبل أن يرحل لصفوف أستون فيلا ويعلن إعتزاله بالفريق.