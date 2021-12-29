في الجول يكشف - كيف يتحرك الزمالك لحل أزمة شيكابالا

تعمل إدارة الكرة في الزمالك على حل الأزمة الخاصة بمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد البيان الذي أصدره قائد الفريق بشأن "التلاعب في بنود عقده".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن بعد مراجعة إدارة الكرة بالنادي لعقد اللاعب، اكتشف حقيقة ذلك التلاعب، وبالتالي ستتحرك في اتجاهين لحل الأزمة.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن النادي سيعرض على شيكابالا توقيع عقد جديد، ولكن منذ بداية الموسم المقبل، لماذا؟

الموسم الماضي كان الأخير في عقد شيكابالا، ولكن تم اعتباره في العقد الموثق الذي قال شيكابالا إنه تم التلاعب فيه بإنه الموسم الأول في عقده الجديد، وذلك يعني أن الضريبة ونسبة التوثيق في اتحاد الكرة، تم دفعهما مرتين.

ولتفادي تلك المخالفة، سيقوم الزمالك بطرح حل توقيع عقد جديد لشيكابالا انطلاقا من الموسم المقبل، باعتبار اللاعب قائد تاريخي للفريق وفي ظل رغبة الزمالك في حل الأزمة تقديرا لتاريخ شيكابالا وقيمته بالنادي.

أما الحل الآخر، قد يكون السماح لشيكابالا بالرحيل. الزمالك متمسك بوجود شيكابالا، ولكن في حال رغبته في الرحيل سيتم السماح له بذلك وهي الاستراتيجية التي تطبقها إدارة الكرة في الزمالك حسبما علم FilGoal.com، وهي عدم إجبار لاعب على البقاء ضد إرادته.

وحسبما علم FilGoal.com، فأن قائد الزمالك لديه عرضين للرحيل عن صفوف الأبيض في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا يمتلك عرضين، الأول محلي من نادي فيوتشر والثاني خليجي من أحد الأندية القطرية.

ولم يحسم قائد الزمالك قراره حتى الآن.

وأصدر شيكابالا بيانا عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص التلاعب في العقد الخاص به.

وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "طوال مشواري مع نادي الزمالك لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا بل اعتبرت وما زلت أعتبر نفسي ابنا من أبنائه الأوفياء وواحدا من جماهيره المخلصة"

وأضاف "خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات حبا في كيان يعيش بداخلنا".

وتابع "منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين في إدارة النادي ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل من أجل مساعدة النادي على الخروج من الازمة المالية وذلك من خلال الاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز".

وواصل "اليوم تفاجئت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا في موقف صادم بالنسبة لي. لست نادما على حبي وتضحيتي ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة".

ورد طارق جبريل أمين عام صندوق الزمالك السابق على شيكابالا. (طالع التفاصيل)