أمين صندوق الزمالك السابق يرد على بيان شيكابالا بخصوص التلاعب بعقده

شدد طارق جبريل أمين الصندوق السابق في نادي الزمالك على أن اللجنة السابقة المختصة بإدارة النادي تفاجئت مما قاله شيكابالا مشيرا إلى أن اللجنة لم يكن لها أي دور في ذلك.

وأوضح شيكابالا عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم التلاعب في العقد الخاص به. (طالع التفاصيل)

وقال طارق جبريل في تصريحات لقناة صدى البلد: "تفاجئنا ببيان شيكابالا، من الواضح أن هناك أحد الأشخاص جعله يفهم الأمور بطريقة خاطئة أو أن هناك خلط في الأمور، واضح أنه تم دفعه ليقول هذا الكلام أو أنه فهم الأمر بشكل خاطئ".

وأضاف "الجزء الأول في البيان صحيح، وقت تواجد عماد عبد العزيز تم التفاوض مع شيكابالا ووقع العقود على بياض احتراما للنادي بحضور أيمن يونس وحسين السيد وهذه هي المعلومة التي وصلتنا".

وتابع "الجزء الثاني عار تماما من الصحة، لماذا نتلاعب في الأرقام ولمصلحة من؟ هذا العقد تم توقيعه قبل وجودنا وعندما بدأنا مهمتنا كان العقد ممضيا بالكامل وبه كل الأرقام والبيانات".

وواصل "لم نقم بالتلاعب في أي شيء ولا نعلم الاتفاق التفصيلي بين اللاعب واللجنة وقتها قبل وجودنا".

وأتم "كل يوم نتفاجئ بشيء جديد خلال الشهر الأخير منذ عودة الرئيس السابق، البيان الذي صدر من لجنتنا نعنيه جيدا بكل كلمة فيه".