مدرب المغرب: برشلونة لا يحترم كأس أمم إفريقيا.. والزلزولي سينضم لنا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة أمام إسبانيول

يرى وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أن نادي برشلونة لا يحترم بطولة الأمم الإفريقية، وشدد على أن عبد الصمد الزلزولي لاعب البلوجرانا سينضم للفريق في البطولة.

وخرجت تقارير تشير إلى أن اللاعب الشاب لن يضم لأسود الأطلس في البطولة رغم اختياره في القائمة النهائية (التفاصيل).

وقال خليلوزيتش في تصريحات لموقع سبورت كلوب: "عبد الصمد يملك موهبة لا تصدق وأثق أنه سيعيش مسيرة رائعة".

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وأضاف "الزلزولي لم يرفض أبدا تمثيل المنتخب المغربي، أعتقد أن نادي برشلونة يخلق هذه المشاكل لأنه لا يحترم كأس أمم إفريقيا بما فيه الكفاية".

وأكمل "أنا متأكد من حضور عبد الصمد لمعسكرنا في الثالث من شهر يناير الحالي".

وتابع المدرب البوسني "أعتقد أن برشلونة سيتعامل بحكمة مع هذا الوضع".

وأتم "نراهن على قدرات الزلزولي لأننا في حاجة إلى لاعب مهاري مثله".

قبل أيام، قالت شبكة بي إن سبورتس إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يضغط على عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة حتى يعتذر عن عدم تمثيل منتخب المغرب في كأس إفريقيا 2021.

وأشارت إلى أن إسبانيا وعدت اللاعب البالغ عمره 20 عاما بتمثيل منتخبها مستقبلا.

ولعب الزلزولي مع شباب المغرب في كأس العرب 2020 لكنه لم يمثل المنتخب الأول في أي مباراة.

وولد الزلزولي في المغرب لكنه انتقل إلى إسبانيا وهو في السابعة من عمره.

وشارك مع رديف برشلونة في 7 مباريات في الموسم الجاري قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول بنهاية أكتوبر الماضي.

ومع الفريق الأول شارك الزلزولي في 8 مباريات وبات أساسيا في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.

المنتخب المغربي سيواجه نظيره الغاني في أول مبارياته بالبطولة يوم 10 يناير.

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