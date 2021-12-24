بي إن سبورتس: إسبانيا تضغط على الزلزولي لتمثيلها بدلا من المغرب

قالت شبكة بي إن سبورتس إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يضغط على عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة حتى يعتذر عن عدم تمثيل منتخب المغرب في كأس إفريقيا 2021.

وأشارت إلى أن إسبانيا وعدت اللاعب البالغ عمره 20 عاما بتمثيل منتخبها مستقبلا.

واستدعى وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، الزلزولي، في قائمة الفريق التي تشارك في كأس إفريقيا.

ولعب الزلزولي مع شباب المغرب في كأس العرب 2020 لكنه لم يمثل المنتخب الأول في أي مباراة.

🚨🚨مصادر beIN SPORTS: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمارس ضغوطا على لاعب برشلونة عبدالصمد الزلزولي لعدم تلبية دعوة المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مع وعد باستدعائه مستقبلا للمنتخب الإسباني pic.twitter.com/AnWphG5LAT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 24, 2021

وولد الزلزولي في المغرب لكنه انتقل إلى إسبانيا وهو في السابعة من عمره.

وشارك مع رديف برشلونة في 7 مباريات في الموسم الجاري قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول بنهاية أكتوبر الماضي.

ومع الفريق الأول شارك الزلزولي في 8 مباريات وبات أساسيا في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.