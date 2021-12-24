بي إن سبورتس: إسبانيا تضغط على الزلزولي لتمثيلها بدلا من المغرب

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - فياريال × برشلونة

قالت شبكة بي إن سبورتس إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يضغط على عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة حتى يعتذر عن عدم تمثيل منتخب المغرب في كأس إفريقيا 2021.

وأشارت إلى أن إسبانيا وعدت اللاعب البالغ عمره 20 عاما بتمثيل منتخبها مستقبلا.

واستدعى وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، الزلزولي، في قائمة الفريق التي تشارك في كأس إفريقيا.

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ولعب الزلزولي مع شباب المغرب في كأس العرب 2020 لكنه لم يمثل المنتخب الأول في أي مباراة.

وولد الزلزولي في المغرب لكنه انتقل إلى إسبانيا وهو في السابعة من عمره.

وشارك مع رديف برشلونة في 7 مباريات في الموسم الجاري قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول بنهاية أكتوبر الماضي.

ومع الفريق الأول شارك الزلزولي في 8 مباريات وبات أساسيا في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

عبد الصمد الزلزولي برشلونة المغرب إسبانيا كأس إفريقيا
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