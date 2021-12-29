خبر في الجول - عرض محلي وآخر خليجي على طاولة شيكابالا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

يمتلك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عرضين للرحيل عن صفوف الأبيض في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا يمتلك عرضين، الأول محلي من نادي فيوتشر والثاني خليجي من أحد الأندية القطرية.

ولم يحسم قائد الزمالك قراره حتى الآن.

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وأصدر شيكابالا بيانا عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص التلاعب في العقد الخاص به.

وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "طوال مشواري مع نادي الزمالك لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا بل اعتبرت وما زلت أعتبر نفسي ابنا من أبنائه الأوفياء وواحدا من جماهيره المخلصة"

وأضاف "خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات حبا في كيان يعيش بداخلنا".

وتابع "منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين في إدارة النادي ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل من أجل مساعدة النادي على الخروج من الازمة المالية وذلك من خلال الاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز".

وواصل "اليوم تفاجئت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا في موقف صادم بالنسبة لي. لست نادما على حبي وتضحيتي ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة".

ورد طارق جبريل أمين عام صندوق الزمالك السابق على شيكابالا. (طالع التفاصيل)

ووقع شيكابالا عقوده مع الزمالك في وقت سابق ولم يحصل على مقدم تعاقده بسبب الأزمة المالية التي تعرض لها النادي.

وتأخر الزمالك في توثيق عقود الرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد ارحيم جنش وأحمد فتوح منذ يناير حتى نهاية مايو قبل أن يتم حل الأزمة بعد سداد المبالغ المطلوبة لاتحاد الكرة.

الزمالك الدوري المصري شيكابالا
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