أحمد مرتضى: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 14:22

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

يتمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات نشرتها حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء: "أتمنى أن يتمكن الزمالك من التأهل كمتصدر لمجموعته".

وأضاف "أتمنى أيضا أن أرى الزمالك في نهائي البطولة، فالتوفيق لم يقف بجانب الزمالك في نهائي بطولة الموسم قبل الماضي".

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وأكمل "أتمنى كذلك أن يكون النهائي ضد الأهلي، لأنه أمر نادر الحدوث".

وانتصر الأهلي على الزمالك في نهائي نسخة 2020 بهدفين لهدف وتوج بالبطولة التاسعة، قبل أن يضيف العاشرة في الموسم التالي.

الزمالك يتواجد مع الوداد وبترو أتليتكو الأنجولي وإسبرانسا ساجرادا الأنجولي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وعن توقعاته للمجموعة التي وقع فيها الزمالك أوضح "الوداد أحد أقوى الفرق الإفريقية، وبترو أتليتكو له تجارب ناجحة في دوري الأبطال إفريقيا".

وأتم "قد يحقق فريق ساجرادا نتائج إيجابية مفاجئة، لا تدري من يكون الحصان الأسود للمجموعة".

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