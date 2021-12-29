قوائم أمم إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة زيمبابوي

أعلن منتخب زيمبابوي قائمته لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السنغال وغينيا ومالاوي.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروس مهاري - مارتن مابيسا - تالبرت شومبا

خط الدفاع: بيتر مودوها - أليس موديمو - تيناج هاديبي - جوردان زيمورا - جودنوس مورويرا - جيرالد تاكوارا - جيلروي شيمويموي - بروس كانواجا - أونسمور بهاسيرا

خط الوسط: كيلفن مادزونجوي - ثاباني كاموسكو - كوداكواشي ماهاشي - إسماعيل وادي - نيفير تيجيري - كونداي بينوي

خط الهجوم: برينس دوبي - أدميرال موسكوي - ديفيد مويو - نولدج موسونا - تينوتيندا كاديويري

يذكر أن زيمبابوي مهددة بالاستبعاد من أمم إفريقيا بسبب التدخل الحكومي. (طالع التفاصيل)