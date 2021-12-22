خبر في الجول - مشاركة زيمبابوي في أمم إفريقيا مهددة بسبب التدخل الحكومي.. مهلة أخيرة للتراجع

أصبحت مشاركة منتخب زيمبابوي في أمم إفريقيا المقبلة في محل شك بعد خطاب فيفا الأخير بسبب إيقاف الاتحاد.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "فيفا أرسل تهديدا أمس للجنة التنفيذية التي تدير كرة القدم في زيمبابوي ووزارة الرياضة في زيمبابوي بإيقاف النشاط في حالة عدم التراجع عن قرار إيقاف الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم الصادر يوم 16 نوفمبر الماضي".

وأضاف "فيفا أمهل الحكومة في زيمبابوي حتى 3 يناير لإعادة اتحاد الكرة لمنصبه وإقالة اللجنة التنفيذية لأن ذلك يعتبر تدخلا حكوميا".

وتابع "في حالة عدم التراجع فسيتم إحالة الأمر لمجلس فيفا لاتخاذ القرار بإيقاف النشاط الكروي في زيمبابوي".

وأتم "في حالة إيقاف زيمبابوي سيتم حرمانها من المشاركة في كأس أمم إفريقيا وسيكون أمام كاف قرار لعب البطولة بدونها مع عدم إضافة منتخب آخر أو اعتماد تأهل منتخب زامبيا بدلا من زيمبابوي حيث أنه كان صاحب المركز الثالث في المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا".

وأصدر القضاء في زيمبابوي قرارا بإيقاف اتحاد الكرة بسبب بعض المخالفات تتعلق بقضايا تحرش من بعض الموظفين بالحكام السيدات، فشل الاتحاد في معالجة الاختلالات في الفرق بين الذكور والإناث في المنتخبات الوطنية، كذلك أخطاء في التعامل مع فيروس كورونا وايضا الفشل في تطوير كرة القدم في زيمبابوي.