خبر في الجول - مشاركة زيمبابوي في أمم إفريقيا مهددة بسبب التدخل الحكومي.. مهلة أخيرة للتراجع

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 14:03

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب زيمبابوي

أصبحت مشاركة منتخب زيمبابوي في أمم إفريقيا المقبلة في محل شك بعد خطاب فيفا الأخير بسبب إيقاف الاتحاد.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "فيفا أرسل تهديدا أمس للجنة التنفيذية التي تدير كرة القدم في زيمبابوي ووزارة الرياضة في زيمبابوي بإيقاف النشاط في حالة عدم التراجع عن قرار إيقاف الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم الصادر يوم 16 نوفمبر الماضي".

وأضاف "فيفا أمهل الحكومة في زيمبابوي حتى 3 يناير لإعادة اتحاد الكرة لمنصبه وإقالة اللجنة التنفيذية لأن ذلك يعتبر تدخلا حكوميا".

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: تأكد غياب مدافع الرجاء عن مواجهة الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع ناشئ وادي دجلة اتهام ميندي بقضية اغتصاب جديدة أرتيتا: أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.. وأرجوكم لا تعيدونا للعب بدون جماهير

وتابع "في حالة عدم التراجع فسيتم إحالة الأمر لمجلس فيفا لاتخاذ القرار بإيقاف النشاط الكروي في زيمبابوي".

وأتم "في حالة إيقاف زيمبابوي سيتم حرمانها من المشاركة في كأس أمم إفريقيا وسيكون أمام كاف قرار لعب البطولة بدونها مع عدم إضافة منتخب آخر أو اعتماد تأهل منتخب زامبيا بدلا من زيمبابوي حيث أنه كان صاحب المركز الثالث في المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا".

وأصدر القضاء في زيمبابوي قرارا بإيقاف اتحاد الكرة بسبب بعض المخالفات تتعلق بقضايا تحرش من بعض الموظفين بالحكام السيدات، فشل الاتحاد في معالجة الاختلالات في الفرق بين الذكور والإناث في المنتخبات الوطنية، كذلك أخطاء في التعامل مع فيروس كورونا وايضا الفشل في تطوير كرة القدم في زيمبابوي.

زيمبابوي أمم إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: تأكد غياب مدافع الرجاء عن مواجهة الأهلي مصدر من كاف لـ في الجول يوضح موقف الناهيري قبل مواجهة الأهلي شيرار: غياب صلاح خلال أمم إفريقيا سيمنح خصوم ليفربول دفعة كبيرة شكوك حول مشاركة نجم الرجاء أمام الأهلي بسبب فيروس كورونا
أخر الأخبار
فتح باب الترشح لـ انتخابات الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - مشاركة زيمبابوي في أمم إفريقيا مهددة بسبب التدخل الحكومي.. مهلة أخيرة للتراجع 16 دقيقة | إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: تأكد غياب مدافع الرجاء عن مواجهة الأهلي 21 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع ناشئ وادي دجلة 31 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.. وأرجوكم لا تعيدونا للعب بدون جماهير 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتهام ميندي بقضية اغتصاب جديدة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: ديمبيلي قرر البقاء في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
تقليص فترة عزل لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة بكورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان