مصدر في الإسماعيلي يكشف لـ في الجول موعد حسم مصير شكري نجيب.. وخطوة منتظرة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 11:22

كتب : ياسر الشريف

شكري نجيب - رجل نبيل - الصور من حساب الإسماعيلي

قررت اداره النادى الاسماعيلى تأجيل حسم رحيل شكرى نجيب إلى يوم السبت المقبل.

وكشف رئيس النادي عن الرحيل المحتمل لشكري نجيب بعد عدم تجديد تعاقده مع الفريق.(طالع التفاصيل)

وقال مصدر في الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "قررنا تأجيل مصير شكري نجيب حتى يوم السبت مع رغبة بعض أعضاء المجلس في الاستفادة من رحيل اللاعب باستبداله بلاعب آخر".

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وتابع "هذا الأمر فتح باب التفاوض مع سيراميكا كليوباترا للحصول على محمد حسب بالإضافة لمقابل مادي"..

وواصل "البعض فى النادى يفضل هذا الاتجاه للاستفادة بقدرات إضافية يحتاجها الفريق".

محمد حسن لعب مع الإسماعيلي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي ورغب الطرفان في الاستمرار والانتقال بشكل نهائي ولكن لم يتم الاتفاق مع سيراميكا على المقابل المادي.

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