بيان من شيكابالا: تم التلاعب بعقدي مع الزمالك.. نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 23:17

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك رسالة قوية بعد ما وصفه "بالتلاعب في عقده مع النادي".

وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "طوال مشواري مع نادي الزمالك لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا بل اعتبرت وما زلت أعتبر نفسي ابنا من أبنائه الأوفياء وواحدا من جماهيره المخلصة".

وأضاف "خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات حبا في كيان يعيش بداخلنا".

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وتابع "منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين في إدارة النادي ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل من أجل مساعدة النادي على الخروج من الازمة المالية وذلك من خلال الاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز".

وواصل "اليوم تفاجئت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا في موقف صادم بالنسبة لي. لست نادما على حبي وتضحيتي ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة".

يذكر أن إيقاف شيكابالا قد انتهى بعد أول 8 مباريات في الموسم ويحق له المشاركة مع حامل اللقب بداية من منافسات كأس الرابطة.

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