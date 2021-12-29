فان دايك: الموسم لا يزال طويلا.. وليستر استحق الفوز

اعترف فرجيل فان دايك لاعب ليفربول بأن فريقه قد استحق الهزيمة أمام ليستر سيتي بسبب سوء الأداء الذي قدمه.

وفاز ليستر سيتي على ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "اعتقد بأنهم استحقوا الفوز ولكن ذلك كان محبطا بالنسبة لنا كان أداؤنا سيئا جدا وأرسلنا العديد من المباريات ولكنهم دافعوا بشكل جيد وبشكل عام لم نلعب بشكل جيد".

واستمر "لم يصنعوا الكثير من الفرص ولكنهم كانوا خطرين، يجب أن ننظر إلى أنفسنا وأن نتطور وهذا ما سنفعله لأن ذلك جزء من كرة القدم".

وتابع "سنظل نحاول حتى النهاية، لقد خلقنا بعض الفرص الجيدة ولكن لسوء الحظ اليوم لم يكن يوم ملامسة الكرة للشباك، وأضعنا ركلة جزاء هذا يحدث أحيانا لكنه محبط".

وأضاف "بالطبع نحن لا نريد أن نستقبل أهداف على الإطلاق، لقد تركنا لوكمان يذهب في المساحة ومن سوء الحظ سجل هدفا، لقد حظينا ببعض اللحظات السيئة ولكن صنعنا بعض الفرص لمحاولة التحسن".

وشدد "نحن في شهر ديسمبر، هذا الموسم طويل جدا وأي شيء يمكن أن يحدث، لقد رأيت ما حدث بسبب الكوفيد والإصابات الكثير من الأشياء قد تتغير".

وأتم "لا يجب أن ننظر إلى مانشستر سيتي أو تشيلسي أو أي فريق آخر، يجب أن ننظر فقط إلى أداؤنا اليوم وتطويره، جميعنا نريد أن نؤدي بشكل أفضل، لم نكن جيدا كفاية اليوم وهم استحقوا الفوز".

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 25 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة الـ 41 في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.