كلوب: ليستر استحق الفوز.. ليفربول قدم مباراة سيئة للغاية

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أحقية ليستر سيتي في الفوز مشيرا إلى أن فريقه لم يكن جيدا بما يكفي.

وخسر ليفربول أمام ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور ضمن مباريات الأسبوع 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "بالتأكيد كان فوزا مستحقا لليستر، كانت مباراة غريبة جدا. لم نكن جيدين بما يكفي، لقد لعبنا مباراة سيئة حقا".

وأضاف "صنع القرار لدينا كان ضعيفا، ربما القليل من الحظ كان مفقودا. أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، ثم فقدنا إيقاعنا تماما ولم نسترده. لقد سددوا تسديدة واحدة على المرمى. لم يكن لديهم الكثير من الفرص، كان يجب أن ندافع بشكل أفضل".

وواصل "نفعل ذلك عادة بالدفاع الجيد ولكننا لم نفعل ذلك اليوم وهو ما يصعب تفسيره. إنها فجوة كبيرة مع سيتي، في هذه اللحظة ليست مشكلتي. إذا لعبنا كرة القدم العادية المعتادة فلدينا فرصة للفوز بمزيد من مباريات كرة القدم".

وأتم "الهزيمة هي هزيمة. علينا أن نتعلم القيام بذلك مرة أخرى مثل هذا. فقدنا إيقاعنا ولم نكن هادئين بما يكفي لاستعادته. هذا خطأنا".

ليفربول توقف رصيده بعد الهزيمة عند 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.