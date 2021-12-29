مرتضى: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر.. وقررت صرف مكافأة الدوري

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إن الفريق لم الأول لم يحصل على مستحقاته منذ ستة أشهر بالإضافة لمكافأة الفوز بلقب الدوري.

وتحدث مرتضى منصور للصحفيين قائلا: "لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ستة أشهر".

وأردف "كذلك لم يحصلوا على مكافأة الفوز بلقب الدوري".

وواصل "اجتمعت بهم خلال الأيام الماضية وقررت بالأمس صرف مكافأة الفوز بالدوري".

وكان الزمالك توج بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه بعدما حصد 80 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط عن الأهلي آنذاك.

وفي سياق آخر ترشح مرتضى منصور في سباق انتخابات الزمالك وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن قائمته. (طالع التفاصيل)