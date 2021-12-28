انتخابات الزمالك – في الجول يكشف قائمة مرتضى منصور
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 22:11
كتب : إبراهيم رمضان
أغلق باب الترشح في انتخابات الزمالك اليوم الثلاثاء رسميا والذي شهد وجود ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس.
والمرشحون على منصب الرئيس هم عمر جلال حسن محمد هريدي ومرتضى منصور وأحمد سليمان.
وجاءت قائمة الرئيس الحالي للزمالك مرتضى منصور حسبما علم FilGoal.com كالتالي:
مرتضي منصور "رئيس"
اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق ونائب رئيس المخابرات الحربية السابق "نائب الرئيس"
خالد لطيف "أمين صندوق"
الأعضاء فوق السن
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد
جمال عبد الحميد
أحمد مرتضي منصور
علاء الدين ناجي أمين عام مجلس النواب
اللواء علاء مقلد
الدكتورة شريفه الفار
أعضاء تحت السن
بسنت سيد جوهر
محمود طه مستشار بهيئة قضايا الدولة
مريم نصحي
أحمد دعبس