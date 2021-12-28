3 دقائق كانت كافية.. لوكمان يقود ليستر لإسقاط ليفربول في ليلة سيئة لـ صلاح

شارك في الدقيقة 56 وعقب ثلاث دقائق فقط سجل هدفا قاد به فريقه للفوز.. ليستر سيتي ينتصر على ليفربول.

وفاز ليستر على ليفربول اليوم الثلاثاء في ملعب كينج باور في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد أديمولا لوكمان في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الدقيقة 14 تصدى لها كاسبر شماكيل ورغم متابعته للكرة المرتدة برأسية لكنها ارتطمت بالعارضة.

واستفاق ليستر سريعا من هزيمته قبل يومين أمام مانشستر سيتي بستة أهداف لثلاثة لينتصر على ليفربول بعد 48 ساعة فقط.

فيما أصبحت تلك الهزيمة هي الثانية لكتيبة المدرب يورجن كلوب بعد الخسارة ضد وست هام بثلاثة أهداف لهدفين.

بتلك النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يبتعد ليفربول عن ملاحقه تشيلسي بفارق الأهداف فقط.

أما ليستر سيتي فوصل للنقطة الـ25 ليحتل المركز التاسع.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ وحصل جويل ماتيب على بطاقة صفراء بعد تدخله على كيليتي إيهيناتشو.

وسدد بوباكاري سوماري كرة قوية مرت أعلى مرمى ليفربول.

ورد جوردان هندرسون عليه بتسديدة مرت أعلى مرمى ليستر كذلك.

وفي الدقيقة 14 حصل صلاح على ركلة جزاء بعد تدخل من ويلفريد نديدي.

وسدد صلاح ركلة الجزاء تصدى لها كاسبر شمايكل وارتدت له الكرة ليحولها برأسية ارتطمت في العارضة لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.

وحول أليكس شامبرلين الكرة بعرضية ولكنها بالخطأ ذهبت تجاه المرمى وتصدى لها شمايكل قبل أن تسكن الشباك.

ومن عرضية أرسلها أرنولد شتتها دفاع ليستر قابلها هندرسون بتسديدة ذهبت لخارج الملعب.

هدأت المباراة حتى نهاية الشوط الأول وبدأ الشوط الثاني بالهدوء ذاته.

واعتمد ليفربول على الاستحواذ على الكرة بحثا عن المساحات في دفاع الثعالب فيما لجأ أصحاب الأرض للهجمات المرتدة.

وأرسل لوك توماس عرضية زاحفة لكن كوستاس تسيميكاس شتتها في الثانية الأخيرة قبل أن تصل إلى جيمي فاردي.

وانفرد ساديو ماني بمرمى ليستر لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى بكثير.

وفي الدقيقة 56 شارك أديمولا لوكمان بدلا من إيهيناتشو.

وعقب ثلاث دقائق فقط من مشاركته ومن هجمة مرتدة سريعة مرر كيران ديوسبري هال بينية إلى أديمولا لوكمان الذي سدد مباشرة بقوة لتسكن الكرة الشباك ويعلن عن الهدف الأول لليستر.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق لإصابة جيمس ماديسون قبل خروجه مستبدلا بمارك ألبرايتون.

وسدد صلاح كرة بدون معنى في الدقيقة 80 ذهبت لخارج الملعب.

وحول ماني عرضية تسيميكاس برأسية ذهبت لخارج الملعب.

واحتسب الحكم مايكل أوليفر خمس دقائق وقت بدل من الضائع

ومن ركلة ركنية ركض أليسون بيكر حارس ليفربول لمنطقة جزاء ليستر لإحداث زيادة عددية لكن رأسية ماتيب ذهبت لخارج الملعب.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ليستر بهدف دون رد.