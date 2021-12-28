كونتي: لا أريد التعليق على قرارات الحكام.. ومن الصعب أن نلعب مباراتين خلال 44 ساعة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

وتعادل توتنام مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لقد دافع ساوثامبتون بطريقة رائعة وإيجاد المساحات لم يكن سهلا، ولكن في نفس التوقيت اعتقد بأننا كان يمكننا أن نلعب بشكل أفضل وأن نحرك الكرة بشكل أسرع".

وتابع "اعتقد بأنني رأيت بعض الإجهاد في لاعبي الفريق لأن لعب مباراتين خلال 44 ساعة أمر صعب جدا واعتقد بأن هذا هو السبب وارتكبنا أخطاء في إنهاء الهجمات والتمريرة الأخيرة".

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وواصل "لقد رأيت هاري كين يسجل مرتين، الأولى كانت من ركلة الجزاء ثم الهدف الثاني الذي ألغاه الحكم، لا اعتقد بأنني أريد التعليق على قرارات التحكيم أو تقنية الفيديو، هم يحاولون تقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة ونتمنى أن يقرروا القرار الأفضل دائما".

وأضاف "لقد أضعنا فرصة الفوز أمام عشرة لاعبين، عندما تكون في ذلك الموقع يجب أن تستغله من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولكن نحن نعرف بأن اللعب أمام ساوثامبتون على هذا الملعب غير سهل بالمرة".

وأتم "كما قلت رأيت بعض الإجهاد على اللاعبين في الشوط الثاني مما جعلنا لا نختار القرارات الصحيحة، هذا يحدث أحيانا".

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة الـ 30 في المركز السادس، كما ارتفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ 21 في المركز الـ 13.

أنطونيو كونتي توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
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