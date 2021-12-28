تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود سبب التأجيل إلى تفشي فيروس كورونا داخل فريق نيوكاسل يونايتد.

وأصبحت المباراة هي الثالثة التي يتم تأجيلها في الأسبوع الـ20 للدوري الإنجليزي بسبب تفشي الفيروس.

وتأجلت مباراة أستون فيلا مع ليدز يونايتد بسبب تفشي الفيروس داخل فريق الأخير، ومباراة ولفرهامبتون أمام أرسنال بسبب وجود حالات بفيروس كورونا داخل الفريق الأول.

المباراة هي السادسة عشر التي يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا مع تأجيل آخر لمباراة توتنام أمام بيرنلي بسبب سوء الأحوال الجوية.