كأس الكونفدرالية الإفريقية - موعد مباريات المصري في دور المجموعات

ينطلق دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021-2022 في شهر فبراير المقبل بمشاركة 16 فريقا.

وأوقعت القرعة التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء المصري في المجموعة الثالثة بجانب كل من مازيمبي من الكونغو الديموقراطية وأوتوهو من جمهورية الكونغو، والقطن من الكاميرون.

وجاء موعد مباريات المصري في دور المجموعات كالآتي

الجولة الأولى

القطن ضد المصري يوم 13 فبراير

الجولة الثانية

المصري ضد مازيمبي يوم 20 فبراير

الجولة الثالثة

أوتوهو ضد المصري يوم 27 فبراير

الجولة الرابعة

المصري ضد أوتوهو يوم 13 مارس

الجولة الخامسة

المصري ضد القطن 20 مارس

الجولة السادسة

مازيمبي ضد المصري يوم 3 إبريل