تشكيل الدوري الإنجليزي - تسيميكاس يعوض غياب روبيرتسون مع ليفربول.. وثنائي هجومي لـ ليستر

أعلن كلا من يورجن كلوب وبراندن رودجرز المديرين الفنيين لـ ليفربول وليستر سيتي تشكيل فريقهما للمواجهة المنتظرة.

ويخرج ليفربول لمواجهة ليستر سيتي على ملعب كينج باور ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ويعوض كوستاس تسيميكاس غياب أندرو روبيرتسون الذي سيغيب بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أرنولد

خط الوسط: فابينيو - أوكسليد تشامبرلين - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

وعلى الجانب الآخر، جلس يوري تليمانس على مقاعد بدلاء ليستر سيتي ويلعب الثنائي ويلفرد نديدي ودانييل أمارتي في قلب الدفاع مع إصابة الثعالب الكثيرة.

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: لوك توماس - ويلفرد نديدي - دانييل أمارتي - تيموي كاستاني

خط الوسط: كيرنان ديوسبري هول - حمزة تشودري - عبد الله سوماري - جيمس ماديسون

خط الهجوم: جيمي فاردي - كيليشي إيهيناتشو

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بينما يحتل ليستر سيتي المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.