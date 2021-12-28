دوري أبطال إفريقيا - موعد مباريات الزمالك في دور المجموعات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

الزمالك

ينطلق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022 في فبراير المقبل بمشاركة 16 فريقا.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبرانسا الأنجولي.

وجاء موعد مباريات الزمالك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

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الجولة الأولى

الزمالك ضد بترو أتليتيكو الأنجولي أحد يومي 11 أو 12 فبراير

الجولة الثانية

ساجرادا إسبرانسا الأنجولي ضد الزمالك أحد يومي 18 أو 19 فبراير

الجولة الثالثة

الوداد المغربي ضد الزمالك أحد يومي 25 أو 26 فبراير

الجولة الرابعة

الزمالك ضد الوداد المغربي أحد يومي 11 أو 12 مارس

الجولة الخامسة

بترو أتليتيكو الأنجولي ضد الزمالك أحد يومي 18 أو 19 مارس

الجولة السادسة

الزمالك ضد ساجرادا إسبرانسا الأنجولي أحد يومي 1 أو 2 إبريل

الزمالك ساجرادا إسبرانسا الأنجولي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الزمالك
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