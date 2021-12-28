أثليتيك: مانشستر يونايتد رفض عرض إشبيلية من أجل مارسيال

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال يسجل ويحتفل بهدف مانشستر يونايتد الأول في أستون فيلا

كشفت صحيفة ذا أثليتيك عن رفض مانشستر يونايتد لعرض إشبيلية من أجل ضم أنتوني مارسيال خلال شهر يناير على سبيل الإعارة.

أنتوني مارسيال

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان عرض إشبيلية من أجل مارسيال هو الإعارة حتى نهاية الموسم مع دفع نصف راتب اللاعب والمقدر بـ 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

مانشستر يونايتد رفض العرض بسبب رغبته فيتحمل إشبيلية لراتب اللاعب بالكامل حتى نهاية الموسم من أجل الاستفادة المالية القصوى من اللاعب.

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وكان رانجنيك مدرب إشبيلية قد شدد على أن مارسيال قد طلب الرحيل عن الفريق بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق.

وقال رانجنيك: "لقد أخبرني مارسيال بأنه يلعب مع الفريق منذ سبع سنوات وأنه يشعر بأنها الفترة المناسبة حاليا للتغيير في مسيرته المهنية".

مارسيال شارك من بداية الموسم في 10 مباريات منهم أربعة فقط بشكل أساسي، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد فقط.

أنتوني مارسيال إشبيلية مانشستر يونايتد
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