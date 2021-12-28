الدوري الإنجليزي - توتنام يفقد نقطتين أمام ساوثامبتون.. ووست هام يعود لسكة الانتصارات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

مارك نوبل وست هام الدوري الإنجليزي

فقد توتنام هوتسبير نقطتين في صراع المركز الرابع بعد التعادل أمام ساوثامبتون ضمن مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي.

تقدم جيمس وارد براوس لساوثامبتون في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل هاري كين من علامة الجزاء في الدقيقة 42 من ضربة جزاء تحصل عليها سون هيونج مين بعد تدخل قوي من المدافع الغاني محمد ساليسو تلقى على إثره البطاقة الحمراء.

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز السادس، ووصل رصيد ساوثامبتون للنقطة 21 في المركز الـ13.

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وعاد وست هام يونايتد لسكة الانتصارات من جديد على حساب واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم إيمانويل دينيس أولا لـ واتفورد في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وتعادل توماس سوتشيك لـ وست هام يونايتد بعد عرضية من جارود بوين في الدقيقة 27.

وتقدم بن رحمة بعدها بدقيقتين من صناعة مايكل أنطونيو.

وفي الشوط الثاني سجل جارود بوين هدفا ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 49 بعد خطأ في بناء الهجمة.

ووسع مارك نوبل الفارق في الدقيقة 58 من ضربة جزاء تحصل عليها جارود بوين.

وعاد بوين رجل المباراة الأول ليصنع الهدف الرابع لنيكولا فلاسيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة 31 في المركز الخامس وتوقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز الـ17.

وفاز كريستال بالاس على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب سيلهرست بارك.

تقدم أودسون إدوارد لكريستال بالاس أولا من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة قبل أن يوسف ماتيتا الفارق في الدقيقة 38.

واختتم جوفري شلوب مهرجان الأهداف في الدقيقة 42 بعد تمريرة من أودسون إدوارد.

فوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 23 في المركز التاسع واستمر نورويتش سيتي في المركز الأخير بـ10 نقاط.

توتنام وست هام ساوثامبتون واتفورد كريستال بالاس نورويتش سيتي الدوري الإنجليزي
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