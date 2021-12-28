انتخابات الزمالك – مرتضى يتقدم بأوراق ترشحه ويعلن غياب أحمد جلال

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 18:38

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم - الزمالك

تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس في انتخابات النادي الأبيض.

وذهب مرتضى منصور للتقدم بأوراق ترشحه رسميا اليوم الثلاثاء وتواجد معه نائبه أحمد جلال إبراهيم.

ولكن أعلن مرتضى عدم ترشح أحمد جلال إبراهيم في سباق الانتخابات المقبلة بشكل رسمي.

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وقال مرتضى في تصريحاته للصحفيين: "أشكر أحمد جلال ولا يوجد نصيب ليتواجد معنا في الفترة المقبلة".

قبل أن يستدرك "لكن أحمد جلال سيتولى منصب رئيس اللجان القانونية في الزمالك لدعم النادي من منصب آخر".

ويغلق باب الترشح في انتخابات الزمالك في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بعد أسبوع من فتحه.

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