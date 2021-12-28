ساجرادا لـ في الجول: نتمنى الظهور بشكل جيد ضد فرق بحجم الزمالك والوداد

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 18:32

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

قال لوكاس دومينجيز مدير نادي ساجرادا الأنجولي إنه يتمنى أن يظهر فريقه بشكل جيد ضد الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة برفقة أندية الوداد البيضاوى المغربي و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.

وقال مدير ساجرادا لـFilGoal.com: "قرعة صعبة وهذه أول مرة في تاريخنا نشارك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

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وواصل "نتمنى الظهور بشكل جيد ضد الزمالك والوداد".

وأردف "هذه أندية لها تاريخ كبير والمواجهة معهما ستكون صعبة وسنبذل كل ما لدينا للظهور بشكل جيد".

وتأهل ساجرادا لدور المجموعات بعدما تجاوز عقبة كل من بلاتينيوم الزيمبابوي ورويال ليبواردس من إي سواتيني.

في إفريقيا الزمالك الوداد ساجرادا
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