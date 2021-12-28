تشيلسي يفقد تشيلويل حتى نهاية الموسم.. وثلاثة مرشحين لتعويضه

أصبح من المؤكد غياب الإنجليزي بن تشيلويل ظهير تشيلسي عن فريقه حتى نهاية الموسم المقبل بسبب الإصابة.

وتعرض تشيلويل للإصابة خلال مباراة تشلسي أمام يوفنتوس في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في 23 نوفمبر الماضي.

وبحسب شبكة بي بي سي الإخبارية، فإن تشيلويل سيخضع لعملية جراحية بسبب قطع في الرباط الصليبي ستبعده عن البلوز حتى نهاية الموسم.

وسجل تشيلويل ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا في 12 مباراة لعبها تشيلويل هذا الموسم.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن تشيلسي بدأ محاولاته لإيجاد بديل لـ تشيلويل خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويأتي لوكاس ديني على رأس قائمة المرشحين بجانب سيرجينو ديست لاعب برشلونة وتاليافيكو ظهير أياكس.

تشيلسي يتواجد في المركز الثالث للدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بعد 19 جولة.