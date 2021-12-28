سكاي: إشبيلية طلب ضم مارسيال رسميا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن نادي إشبيلية تقدم بعرض رسمي لمانشستر يونايتد من أجل ضم الفرنسي أنتوني مارسيال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كان الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قد أكد رغبة مهاجمه الفرنسي في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وأفاد تقرير سكاي بأن إشبيلية عرض على يونايتد ضم مارسيال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يتضمن العرض إمكانية الشراء في نهاية الإعارة، حسب تقرير الشبكة الإنجليزية.

سيفتقد إشبيلية خدمات ثنائي هجوم منتخب المغرب، يوسف النصيري ومنير الحدادي، خلال بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل وتنتهي يوم 6 فبراير القادم.

يونايتد لم يرد على عرض الفريق الإسباني لكن تصريحات رانجنيك حول موقف مارسيال تزيد احتمالات حدوث الصفقة.

وقال رانجنيك في تصريحات للصحفيين: "أنتوني يريد الرحيل، لقد أخبرني أنه يشعر أن الوقت مناسب للتغيير".

وأضاف "على حد علمي، لم يكن هناك عرض من أي فريق آخر".

وأتم "ما لم يصل مارسيال أي عرض فسيبقى".

وكان فيليبي لامبولي وكيل أعمال مارسيال قد أكد أن الأخير يريد مغادرة ناديه في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وتحدث وكيل أعمال مارسيال لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مارسيال يحتاج فقط للعب".

وواصل "هو لا يريد البقاء لما بعد شهر يناير وسأتحدث مع إدارة يونايتد قريبا".

وشارك صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في مباراتين بالدوري الإنجليزي بشكل أساسي وخمسة خاضهم كبديل وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

كما أنه لعب مباراتين كأساسي في دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى لمارسيال في تعاقده مع يونايتد ثلاثة مواسم مقبلة بعدما جدد تعاقده في عام 2019.