صنداونز يوضح لـ في الجول كيفية التعامل مع موسيماني بعد أزمة الموسم الماضي

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 15:43

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني - صن داونز

تحدث خالد علي المنسق العام لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي عن الاستقبال المتوقع لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي حين يلعب الفريقان سويا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي مع صنداونز الجنوب الإفريقي والهلال والمريخ من السودان في المجموعة الأولى.

وقال خالد علي في تصريحات لـFilGoal.com: "المجموعة ليست سهلة، خاصة مواجهة الأهلي المتكررة للموسم الثالث على التوالي".

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وأضاف "كل الحظوظ متساوية لكل الفرق في التأهل لربع النهائي".

ورد على إمكانية إقامة مباريات الهلال والمريخ خارج السودان لعدم جاهزية الملاعب قائلا "جاهزون للعب في أي مكان، داخل السودان أو خارجها".

وعن كيفية التعامل مع موسيماني بعد الأزمة التي حدثت من بعض جماهير صنداونز في لقاء الموسم الماضي، قال "أتوقع عدم حدوث أي شيء هذا الموسم، ما حدث الموسم الماضي كان من مجموعة لا تمثل كل جماهير صنداونز".

وأكمل "كنادي نحترم موسيماني وتواصلنا معه بعد أزمة الموسم الماضي".

وتابع "نرحب ببيتسو موسيماني في صنداونز وجنوب إفريقيا".

قبل لقاء الفريقين الموسم الماضي، اعترض جمهور صنداونز حافلة الأهلي عند دخول ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت مويرا تيهيجالي زوجة موسيماني، ومازولا موليفي الصحفي بموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي.

بعدها، أصدر صنداونز، بيانا رسميا، يعتذر فيه للأهلي، عما حدث.

وقال بيان صنداونز الرسمي: "تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها".

وأردف "تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صنداونز تحت كل الظروف، لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي".

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