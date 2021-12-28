الشعباني لـ في الجول: متفائل رغم صعوبة المجموعة على الورق.. كلمة المصري ستكون مسموعة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 15:16

كتب : مهاب نبيل

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفرز يونايتد

يشعر معين الشعباني المدير الفني للمصري بالتفاؤل رغم ما وصفه بصعوبة مجموعته في الكونفدرالية على الورق.

ويواجه المصري كل من مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، والقطن الكاميروني وأوتوهو الكونغولي.

وقال الشعباني لـ FilGoal.com: "مستوى الكونفدرالية عال، ومستوى الفرق مماثل لفرق دوري الأبطال".

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وأضاف "إن شاء الله نكون منافسين للتأهل للدور المقبل. الواقع يقول إننا نواجه مازيمبي والقطن المعتادين على خوض الأدوار المتقدمة في دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "المصري سيكون لديه كلمة مسموعة في دور المجموعات، ولكن هذا سيحدث بتقوية الرصيد البشري الذين سيمنحونا الإضافة مع ضغط أجندة الدوري".

وأكمل "لدينا ثقة في الإدارة في توفير كل سبل الراحة بالنظر لصعوبة السفريات للكونغو والكونغو الديمقراطية والكاميرون. سنلعب كل مباراة بمباراة، ونرفع الضغط عن اللاعبين".

وأتم "أنا متفائل، والفريق في نسق تصاعدي. نكون أفضل في كل مباراة، أمامنا بعض الإصلاحات ومتفائل رغم صعوبة المجموعة ولكن نحن لدينا تاريخنا وسمعتنا وجمهورنا، وإن شاء الله نقدم كرة قدم تليق بنا".

المصري الكونفدرالية معين الشعباني
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