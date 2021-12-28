بترو أتليتكو لـ في الجول: نتوقع تأهلنا وساجرادا من مجموعة الزمالك والوداد

يؤمن جواو سيلفا مدير بترو أتليتكو الأنجولي بقدرة فريقه على التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وعبور المجموعة التي وصفها بالصعبة.

ويتواجد بترو أتليتكو في المجموعة الرابعة مع الزمالك والوداد المغربي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

وقال سيلفا في تصريحات لـFilGoal.com: "المجموعة التي نتواجد فيها صعبة، فمواجهة الزمالك والوداد لن تكون سهلة".

وأضاف "المواجهة الأنجولية الأنجولية كذلك ستكون صعبة".

وتابع "سعداء بتواجدنا مع ساجرادا في مجموعة واحدة، لأننا نعلم بعضنا البعض جيدا، وسنلعب المباراتين في أنجولا وهو ما سينقذنا من عناء السفر وتكاليفه".

وواصل "نستهدف التأهل لربع النهائي رفقة ساجردا لأنه سيكون أحد أهم إنجازات أنجولا الكروية، وأتوقع تأهل كلاهما لدور الـ8".

بترو أتليتكو سيبدأ مشواره بلقاء الزمالك في مصر يوم (11 أو 12 فبراير)، ثم يواجه الوداد (18 أو 19 فبراير).

ويلعب الجولة الثالثة والرابعة ضد شقيقه الأنجولي أيام (25 أو 26 فبراير) و(11 أو 12 مارس).

ثم يستضيف الزمالك (18 أو 19 مارس) وينهي دور المجموعات بلقاء الوداد (1 أو 2 إبريل).