بيراميدز لـ في الجول: هدفنا اللقب.. وفرق الكونفدرالية قوية مثل دوري الأبطال

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 14:59

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - طلائع الجيش

شدد حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز، أن فريقه يستهدف الحصول على لقب الكونفدرالية في النسخة الحالية.

بيراميدز، الذي ودع النسخة الماضية من نصف النهائي، سيقابل الصفاقسي التونسي البطل التاريخي للمسابقة، وزاناكو الزامبي، وأهلي طرابلس الليبي.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "كل الفرق قوية، سواء التي في مجموعتنا أو في بقية المجموعات".

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وأضاف "فرق الكونفدرالية قوية مثل فرق دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "هدفنا اللقب، ومن يريد اللقب لا ينظر لمن سيواجه".

وأتم "أشكر اللاعبين ومجلس الإدارة، ولدي ثقة فيهم وفي قدرتنا على حصد اللقب".

وحل بيراميدز وصيفا للبطولة في 2020.

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