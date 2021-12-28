كارتيرون لـ في الجول: مجموعتنا صعبة.. وكنت جاهزا لأي منافس

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 14:37

كتب : أحمد الخولي

باتريس كارتيرون في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

وصف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا بالصعبة، إلا أنه أكد أن الأبيض متحفز للتأهل منها.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com بعد القرعة: "المجموعة صعبة، لكننا متحفزون للتأهل منها".

وأوضح ردا على إذا كان سعيدا بتجنب الأهلي في القرعة قال: "كنت جاهزا لمواجهة أي منافس".

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ووقع الأهلي حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة في المجموعة الأولى، التي تضم فريق بيتسو موسيماني السابق صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.

أما الزمالك ثاني أكثر الحاصلين على البطولة، فسيكون عليه مواجهة الوداد المغربي، مع بترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

وكذلك، وقع الترجي في مجموعة واحدة مع النجم الساحلي التونسي.

وأتت المجموعات كالتالي..

المجموعة الأولى: الأهلي - صنداونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - المريخ السوداني

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي - هورويا كوناكري الغيني - وفاق سطيف الجزائري - أمازولو الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - النجم الساحلي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري - جوانينج جالاكسي البوتسواني

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي - الزمالك - بترو أتليتكو الأنجولي - ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي

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