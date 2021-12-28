الهلال السوداني لـ في الجول: واثقون من الصعود.. وسنلعب في ملعبنا

شدد الفاضل التوم مساعد رئيس لجنة التطبيع في الهلال السوداني، أن فريقه سيلعب مبارياته في دوري أبطال إفريقيا في السودان.

ويأتي تصريح التوم، لـ FilGoal.com، رغم منع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعب المباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء، ولكن النادي قدم طلبا لاستثنائه بوعد لإصلاح مشاكل الإضاءة في الملعب.

وقال التوم: "القرعة جيدة. واثق من صعود الهلال لدور الثمانية".

وأوضح "سنلعب في السودان، واثقون من ذلك. سيتم تغيير القرار".

مصدر بـ كاف لـ في الجول: استبعاد ملاعب 6 فرق من دوري أبطال إفريقيا.. واستادات بديلة

ووقع الأهلي حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة في المجموعة الأولى، التي تضم فريق بيتسو موسيماني السابق صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني في دور المجموعات قبل نسختين 2-0 في القاهرة، وتعادل 1-1 في أم درمان.