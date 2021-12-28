ترتيب مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

مصدر من كاف لـ في الجول: المريخ لم يخطرنا بخوض مبارياته في إثيوبيا.. سنفتش ملعبه في يناير

صنداونز يوضح لـ في الجول كيفية التعامل مع موسيماني بعد أزمة الموسم الماضي

بترو أتليتكو لـ في الجول: نتوقع تأهلنا وساجرادا من مجموعة الزمالك والوداد

ماذا فعل الأهلي والزمالك من قبل ضد منافسيهم في دوري أبطال إفريقيا