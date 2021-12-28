تحد سوداني لـ الأهلي وأنجولي لـ الزمالك.. الأحمر في وجه صنداونز والأبيض ضد الوداد

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 13:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في تحد سوداني، في وجود صنداونز الجنوب الإفريقي، فيما يدخل الزمالك في تحد أنجولي في وجود الوداد المغربي كذلك.

ووقع الأهلي حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة في المجموعة الأولى، التي تضم فريق بيتسو موسيماني السابق صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.

أما الزمالك ثاني أكثر الحاصلين على البطولة، فسيكون عليه مواجهة الوداد المغربي، مع بترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

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وكذلك، وقع الترجي في مجموعة واحدة مع النجم الساحلي التونسي.

وأتت المجموعات كالتالي..

المجموعة الأولى: الأهلي - صنداونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - المريخ السوداني

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي - هورويا كوناكري الغيني - وفاق سطيف الجزائري - أمازولو الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - النجم الساحلي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري - جوانينج جالاكسي البوتسواني

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي - الزمالك - بترو أتليتكو الأنجولي - ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي

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