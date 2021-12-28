الإصابة تبعد مدافع كوت ديفوار عن أمم إفريقيا

سيغيب ويلي بولي مدافع منتخب كوت ديفوار عن بطولة أمم إفريقيا المقبلة بسبب الإصابة.

وتضمنت القائمة التي أعلنها باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية اسم مدافع ولفرهامبتون.

لكن النادي الإنجليزي أفاد عبر موقعه "يعاني ويلي بولي من إصابة في عضلة السمانة، وللأسف لا يمكنه حاليا الانضمام إلى منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف بيان النادي "سيتم اتخاذ قرار بشأن عودة بولي للملاعب بينما نقوم بتقييم تقدمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيخوض اللاعب فترة إعادة التأهيل هنا في النادي".

وتقام البطولة في الكاميرون بين التاسع من يناير 2022 والسادس من فبرارير المقبل.

قائمة المدرب الفرنسي شهدت تواجد 28 لاعبا، وعلى رأسهم نيكولاس بيبي جناح أرسنال وفرانك كيسي لاعب وسط ميلان وإريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد وسيباستيان هالر هداف دوري أبطال أوروبا بقميص أياكس الهولندي.

كما يتواجد ويلفريد كانون مدافع بيراميدز في القائمة رغم عدم مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جوار الأفيال كل من الجزائر حامل اللقب وسيراليون وغينيا الإستوائية.

وجاءت قائمة الأفيال:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهوو (والكيت الإثيوبي) - بدارا علي سنجاري (ستازر الجنوب إفريقي) – إيليزار إيرا تيب (سان بيدرو الإيفواري) – عبد الكريم سيسيه (أسيك أبيدجان الإيفواري).

الدفاع: سيرج أورييه (فياريال الإسباني) – حبيب مايجا (ميتز الفرنسي) – إريك بايلي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ويلي بولي (ولفرهامتبون الإنجليزي) – ويلفريد كانون (بيراميدز) – أويدلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) – سيمون ديلي (أضنةديميرسبور التركي) – ماكسويل كورنيه (بيرنلي الإنجليزي) – جيشيان كونان (ستاد ريميس الفرنسي).

الوسط: سيري دي (سيون السويسري) – إبراهيما سنجاري (إيندهوفن الهولندي) – دانييل أكبا أكبرو (لاتسيو الإيطالي) – فرانك كيسي (ميلان الإيطالي) – حامد تراوري (ساسولو الإيطالي) – جيان ميشيل سيري (فولام الإنجليزي).

الهجوم: جيريمي بوجا (ساسولو الإيطالي) – ماكس جرادل (سيفاس سبور التركي) – ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي) – إيرفارد كواسي (طرابزون سبور التركي) – نيكولاس بيبي (أرسنال الإنجليزي) – سيباستيان هالر (أياكس الهولندي) – كريستيان كوامي (أندرلخت البلجيكي) – يوان بولي (الريان القطري) – كريم كوناتيه (أسيك أبيدجان الإيفواري)

وحقق منتخب كوت ديفوار لقب البطولة الإفريقية مرتين من قبل 1992 و2015.