ترتيب مباريات بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

يفتتح بيراميدز مبارياته في دور المجموعات بالكونفدرالية بمواجهة أهلي طرابلس في مصر، بينما سيسافر المصري لمواجهة مازيمبي في ختام مبارياته في دور المجموعات.

بيراميدز، الذي ودع النسخة الماضية من نصف النهائي، سيقابل الصفاقسي التونسي البطل التاريخي للمسابقة، وزاناكو الزامبي، وأهلي طرابلس الليبي.

أما المصري، فبجانب مازيمبي، فسيواجه القطن الكاميروني وأوتوهو الكونغولي.

وأتى ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي..

الجولة الأولى: بيراميدز ضد أهلي طرابلس الليبي (11 أو 12 فبراير)

الجولة الثانية: زاناكو الزامبي ضد بيراميدز (18 أو 19 فبراير)

الجولة الثالثة: بيراميدز ضد الصفاقسي التونسي (25 أو 26 فبراير)

الجولة الرابعة: الصفاقسي التونسي ضد بيراميدز (11 أو 12 مارس)

الجولة الخامسة: أهلي طرابلس الليبي ضد بيراميدز (18 أو 19 مارس)

الجولة السادسة: بيراميدز ضد زاناكو الزامبي (1 أو 2 إبريل)

ترتيب مباريات المصري

الجولة الأولى: القطن الكاميروني ضد المصري (11 أو 12 فبراير)

الجولة الثانية: المصري ضد مازيمبي (18 أو 19 فبراير)

الجولة الثالثة: أوتوهو الكونغولي ضد المصري (25 أو 26 فبراير)

الجولة الرابعة: المصري ضد أوتوهو الكونغولي (11 أو 12 مارس)

الجولة الخامسة: المصري ضد القطن الكاميروني (18 أو 19 مارس)

الجولة السادسة: مازيمبي ضد المصري (1 أو 2 إبريل)