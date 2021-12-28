قرعة الكونفدرالية – مجموعة قوية لـ بيراميدز.. والمصري في وجه مازيمبي

أوقعت قرعة الكونفدرالية، بيراميدز في مجموعة قوية، فيما وقع المصري في وجه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

بيراميدز، الذي ودع النسخة الماضية من نصف النهائي، سيقابل الصفاقسي التونسي البطل التاريخي للمسابقة، وزاناكو الزامبي، وأهلي طرابلس الليبي.

أما المصري، فبجانب مازيمبي، فسيواجه القطن الكاميروني وأوتوهو الكونغولي.

وأتت القرعة كاملة كالتالي..

المجموعة الأولى: بيراميدز - الصفاقسي التونسي - زاناكو الزامبي - أهلي طرابلس الليبي

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري أو رويال ليوباردز الإسواتيني - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - شبيبة الساورة الجزائري - الاتحاد الليبي

المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونغولي الديمقراطي - القطن الكاميروني - المصري - أوتوهو الكونغولي

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - الحرس الوطني النيجري

ويحمل الرجاء البيضاوي لقب البطولة في النسخة الماضية.