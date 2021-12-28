تقرير: روما يفكر في ضم النني

ذكرت تقارير إيطالية أن نادي روما يفكر في ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر.

عقد النني مع أرسنال ينتهي نهاية هذا الموسم، ويمكنه التعاقد مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إلى صفوفه في الصيف.

وأفادت جريدة إل ماسيجيرو الإيطالية أن نادي روما سئل نظيره أرسنال عن إمكانية ضم النني.

حدث ذلك خلال المفاوضات على ضم إينسلي مايتلاند نيلز لروما خلال الساعات الأخيرة، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن مشاركة اللاعب في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة رفقة منتخب مصر قد تقف حائلا أمام إتمام الصفقة في شهر يناير.

لكن اقتراب عقد النني من نهايته وإمكانية ضمه مجانا يجعله هدفا ممكنا لفريق جوزيه مورينيو.

وخاض النني مباريات قليلة تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال هذا الموسم.

وكشفت صحيفة ذا ميرور البريطانية أن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يضع النني ضمن خمسة لاعبين يرغب في ضمهم خلال تدعيمات يناير.

ويسعى نيوكاسل لتدعيم صفوفه في يناير المقبل لتحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأوضح تقرير ذا ميرور أن القائمة المختصرة تضم بجوار النني كل من جو رودون لاعب توتنام ولويد كيلي لاعب بورنموث وسفين بوتمان لاعب ليل وماثياس جينتر من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وارتبط اسم النني بعملاقي تركيا جالاتا سراي وبشكتاش اللذين يرغبان في ضمه.

وانتقل النني إلى بشكتاش في موسم 2019 - 2020 على سبيل الإعارة.

ولعب النني في 36 مباراة خلال إعارته في تركيا وكان على وشك العودة لبشيكتاش قبل انطلاق الموسم الجاري.