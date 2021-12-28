مصدر بـ كاف لـ في الجول: استبعاد ملاعب 6 فرق من دوري أبطال إفريقيا.. واستادات بديلة

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن استبعاد الاتحاد لملاعب 6 فريق مشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وبرر المصدر قرار الاستبعاد بعدم جاهزية الملاعب واستيفائها للشروط التي كان قد أعلن عنها كاف في وقت سابق في هذا الشأن.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر بـ كاف، فإن الهلال والمريخ السودانيين، وساجرادا الأنجولي، والنجم الساحلي التونسي، ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين.

وأوضح المصدر: "استبعاد ملعبي الهلال والمريخ بسبب عدم مطابقة الإنارة للمقاييس التي وضعناها".

وأكمل المصدر "بقية الملاعب تم استبعادها إما بسبب سوء الأرضية، أو مشاكل في الإنارة أو غياب اللوحات الإلكترونية الخاصة بالحكام، ومشاكل خاصة بالمرافق مثل دكة البدلاء وغرف خلع الملابس".

وكذلك، من المنتظر أن يلعب فريق ساجرادا الأنجولي في ملعب 11 نوفمبر في لواندا، فيما سيلعب وفاق سطيف وشباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في العاصمة الجزائرية.

أما النجم الساحلي سيلعب مبارياته في رادس، في ظل أزمة لناديي السودان حيث لا يتوفر ملعب مطابق للمواصفات في أرض صقور الجديان.

وعلم FilGoal.com كذلك أن الهلال السوداني قدم طلبا للاستثناء، حيث أنه يجري إصلاحات في عملية الإنارة في ملعب الجوهرة الزرقاء في الوقت الحالي.

ويستعد كاف لإقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويشارك الأهلي والزمالك من مصر في دوري أبطال إفريقيا.

بينما يتواجد المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام القرعة الثلاثاء في مقر الاتحاد في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة الاتحاد الإفريقي على يوتيوب.

وجاء تصنيف الفرق قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - الوداد المغربي - الرجاء المغربي

التصنيف الثاني: الزمالك - النجم الساحلي التونسي - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - حوريا الغيني

التصنيف الثالث: الهلال السوداني - وفاق سطيف الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري - بترو أتليتكو الأنجولي

التصنيف الرابع: المريخ السوداني - ساجرادا الأنجولي - أمازولو الجنوب إفريقي - جوانينج جالاكسي البوتسواني