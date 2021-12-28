جنش: أُجبرت على الرحيل من الزمالك.. وعندما طالبت بالتحقيق قالوا المدرب رفض

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر إنه أُجبر على الرحيل عن الزمالك مطلع الموسم الجاري.

محمود جنش النادي : فيوتشر الزمالك

وقال جنش عبر قناة الحياة:"أجبرت على الرحيل لأسباب لم تعجبني ولا أريد الحديث عنها، لأن الإدارة التي كانت موجودة رحلت".

وواصل "لو فعلت فعلا ما قيل إنني قمت به، لما طالبت بعمل تحقيق في الأمر. النادي رد علي بأن المدير الفني رفض ذلك".

ورحل جنش (34 عاما) إلى فيوتشر على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت تقارير إن جنش اعتدى على باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لكن الأول نفى ذلك في حوار سابق.

ولعب جنش 10 أعوام في القلعة البيضاء منذ انضم للنادي قادما من الأولمبي في 2011.

وشارك جنش في 114 مباراة مع الزمالك وتوج بـ12 لقبا مع الفريق.