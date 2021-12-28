صلاح يستهدف 3 أرقام مميزة أمام ليستر

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء.

لو نجح صلاح في تسجيل هدف في شباك الثعالب سيرفع رصيده من الأهداف إلى 150 هدفا في كل المسابقات، للفرق الإنجليزية، فقد سجل أول هدفين مع تشيلسي.

أخبار متعلقة
حوار – السولية يتحدث عن الفارق بين البدري وكيروش.. حصول صلاح على شارة قيادة مصر وحكم القمة كلوب يعلق على السماح لـ صلاح وماني بالمشاركة ضد تشيلسي قبل أمم إفريقيا مدافع ليفربول السابق: عقد صلاح الجديد لن يقتصر فقط على ما ينتجه داخل الملعب إي إس بي إن: ليفربول بصدد تقديم عرض قياسي لـ محمد صلاح

الهدف المنتظر من صلاح سيكون رقم 38 هذا العام، ليصبح ثاني أكثر لاعب سجل لليفربول في عام واحد، بعد إيان راش الذي سجل 44 هدفا في عام 1986، كما أحرز راش 38 هدفا في عام 1982.

ويسعى صلاح لتعزير الرقم القياسي الذي يمتلكه، كأكثر من سجل للريدز خارج ملعب أنفيلد خلال عام واحد، فقد أحرز 26 هدفا، بينما سجل إيان راش 25 هدفا في عام 1982.

بشكل عام لعب قائد منتخب مصر 7 مباريات ضد ليستر سيتي، فاز في 5 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وهز شباك الثعالب 4 مرات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

خلال هذه الحقبة توج نجم بازل وفيورنتينا وروما السابق بأربعة ألقاب.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018 وكان هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018 و2018-2019.

وجاء صلاح ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عام 2018.

واحتل المركز الرابع والسادس في 2019 و2020.

وينافس 10 نجوم على الجائزة في العام الحالي.

محمد صلاح ليفربول ليستر سيتي
نرشح لكم
تقرير: روما يفكر في ضم النني مواعيد مباريات اليوم 28 ديسمبر 2021.. ليستر يتحدى ليفربول لا جديد يذكر.. كافاني يهدي مانشستر يونايتد نقطة أمام نيوكاسل انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (1) - (1) مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
قرعة الكونفدرالية – مجموعة قوية لـ بيراميدز.. والمصري في وجه مازيمبي 9 دقيقة | الكونفدرالية
انتخابات الزمالك – هاني زادة ونجله يترشحان على مقعدي العضوية 28 دقيقة | مصر
مدافع برشلونة ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا 30 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة قرعة بطولتي إفريقيا للأندية - المصري ضد مازيمبي في الكونفدرالية.. وبيراميدز رفقة الصفاقسي 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: روما يفكر في ضم النني ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ كاف لـ في الجول: استبعاد ملاعب 6 فرق من دوري أبطال إفريقيا.. واستادات بديلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جنش: أُجبرت على الرحيل من الزمالك.. وعندما طالبت بالتحقيق قالوا المدرب رفض ساعة | مصر
صلاح يستهدف 3 أرقام مميزة أمام ليستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"