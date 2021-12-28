صلاح يستهدف 3 أرقام مميزة أمام ليستر

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء.

لو نجح صلاح في تسجيل هدف في شباك الثعالب سيرفع رصيده من الأهداف إلى 150 هدفا في كل المسابقات، للفرق الإنجليزية، فقد سجل أول هدفين مع تشيلسي.

الهدف المنتظر من صلاح سيكون رقم 38 هذا العام، ليصبح ثاني أكثر لاعب سجل لليفربول في عام واحد، بعد إيان راش الذي سجل 44 هدفا في عام 1986، كما أحرز راش 38 هدفا في عام 1982.

ويسعى صلاح لتعزير الرقم القياسي الذي يمتلكه، كأكثر من سجل للريدز خارج ملعب أنفيلد خلال عام واحد، فقد أحرز 26 هدفا، بينما سجل إيان راش 25 هدفا في عام 1982.

بشكل عام لعب قائد منتخب مصر 7 مباريات ضد ليستر سيتي، فاز في 5 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وهز شباك الثعالب 4 مرات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

خلال هذه الحقبة توج نجم بازل وفيورنتينا وروما السابق بأربعة ألقاب.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018 وكان هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018 و2018-2019.

وجاء صلاح ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عام 2018.

واحتل المركز الرابع والسادس في 2019 و2020.

وينافس 10 نجوم على الجائزة في العام الحالي.